В российском регионе сообщили о смерти офицера на СВО

В Марий Эл сообщили о смерти на спецоперации офицера Российской армии
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Марий Эл сообщили о смерти на спецоперации офицера Российской армии. Некролог опубликовал портал Mari Media.

Речь идет об Александре Терешине. На опубликованной фотографии видны погоны капитана Вооруженных сил России. Сведений об актуальном звании военнослужащего нет.

Известно, что офицера не стало 13 августа в зоне проведения спецоперации. Соболезнования его родным выразили в администрации Йошкар-Олы.

Ранее в Волгограде сообщили о смерти еще одного участвовавшего в СВО офицера. Мужчина служил в войсках противовоздушной обороны в звании майора.

