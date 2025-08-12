В российском регионе сообщили о смерти на СВО служившего в войсках ПВО офицера

В Волгограде похоронили воевавшего на СВО офицера, он служил в войсках ПВО

В Волгограде сообщили о смерти офицера, проходившего службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО). Некролог опубликовало издание «Волгоград онлайн» в Telegram.

Сергею Рябчикову было 33 года, он нес службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в звании майора. Смерть мужчины подтвердили в местном военкомате.

Данных об обстоятельствах, при которых майор Рябчиков погиб, нет.

Ранее стало известно о смерти командира роты из Забайкалья. Мужчина прослужил в зоне спецоперации год и четыре месяца, у него остались четверо детей.