11:26, 8 августа 2025Россия

Стало известно о смерти на СВО многодетного командира роты

На СВО не стало солдата из Забайкалья Багдаева, у него остались четверо детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Из зоны проведения специальной военной операции (СВО) не вернулся многодетный житель Забайкальского края. У него остались четверо детей, сообщает издание «Чита онлайн» в Telegram.

Бальчин Багдаев ушел на СВО 1 марта 2024 года. Он командовал мотострелковой ротой.

Издание отмечает, что командир делал все для минимизации потерь среди подчиненных. Он имеет боевые награды, в том числе орден Мужества — его вручат семье Багдаева. Мужчина прослужил на СВО год и четыре месяца.

Ранее на СВО не выжил отец троих детей из Волгоградской области. В зону боевых действий он отправился вслед за сыном.

