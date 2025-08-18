В зоне СВО заметили американский БТР с флагами России и США

Трофейный американский БТР M113 с флагами России и США попал на видео

Российские военные установили флаги России и США на американский бронетранспортер (БТР) M113 и попали на видео. Кадры с трофейной техникой опубликовал в Telegram телеканал RT.

В сообщении утверждается, что кадры были сделаны у села Малая Токмачка в Запорожской области. Уточняется, что российские военные используют машину в боевых действиях.

«Трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка. Отбитую у ВСУ машину "починили и оживили". Теперь ее используют при выполнении боевых задач», — отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что российские военные в ходе боев за Январское в Днепропетровской области атаковали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трофейного бельгийского пулемета. Им также удалось получить украинский противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П».