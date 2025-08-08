Боец Эльбрус: ВС РФ применили пулемет из Бельгии в ходе боев с ВСУ в Январском

Российсеи военные из группировки войск «Восток» в ходе боев за освобождение населенного пункта Январское в Днепропетровской области применили против Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейный пулемет 7,62 миллиметра производства Бельгии. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Эльбрус, его слова приводит РИА Новости.

«Он был оставлен противником с полным боекомплектом, развернут в правильную сторону. По израсходованию БК мы его сюда вынесли, пока не захватили очередной опорный пункт с подарками от противника в виде БК», — уточнил военнослужащий.

Кроме того, ВС РФ смогли захватить украинских противотанковый РК «Стугна-П», который сравним по характеристикам с советским комплексом «Корнет».

«Она немного модернизирована. Здесь снизу стоит натовский лазерный целеуказатель для противотанковых ракет. Но противник даже не успел его использовать», — объяснил Эльбрус. По его словам, российские штурмовики застали украинских военных врасплох, выйдя в неожиданном для них месте и в итоге захватив установку.

Ранее бойцы Ленинградского полка захватили оружие НАТО на харьковском направлении. Среди образцов трофейного оружия оказались экземпляры болгарского производства.