Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:06, 18 августа 2025Бывший СССР

Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон

Зеленский заявил, что уже прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон. В своем Telegram-канале он утверждает, что позже встретится с главой Штатов Дональдом Трампом.

«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра (по местному времени — прим. "Ленты. ру") встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами», — написал он.

Зеленский поблагодарил главу Белого дома за приглашение в Вашингтон. По его словам, все стороны одинаково «хотят быстро и надежно закончить эту войну». И мир должен быть длительным, добавил он.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что в Белом доме пройдет «большой день» в преддверии встречи с лидерами стран Евросоюза и Владимиром Зеленским. Кроме того, для Соединенных Штатов важно встретить такое число европейских политиков, заверил он.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Россиянка пожаловалась на напряженную обстановку на курорте в Болгарии из-за украинцев

    Стриптизера обвинили в домогательствах к невесте во время девичника

    В Госдуме рассказали о возможности удержания половины пенсии за долги

    Риелтор назвала лучшее время года для выгодной аренды квартиры

    Стало известно о новой угрозе для С-400 из-за модернизации польских F-16

    Жительница ЛНР отправила ответное письмо жене Трампа

    Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон

    В российском регионе отразили воздушную атаку ВСУ

    ВСУ в Днепропетровской области убили пенсионерку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости