11:08, 19 августа 2025Из жизни

Акула перекусила доску серфера и едва не погубила его

В Австралии акула напала на серфера и перекусила его доску
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Новый Южный Уэльс, Австралия, серфер пережил нападение акулы и показал его последствия на видео. Об этом пишет The Guardian.

Серфер Брэд Росс выплыл на берег со сломанной доской в руках. Мужчина рассказал, что во время серфинга на него напала акула. Хищница перекусила доску Росса надвое и едва не погубила его.

По словам очевидцев, незадолго до инцидента они видели у берега четырехметровую белую акулу, также известную как акула-людоед. Пляж на время закрыли.

Одиннадцатикратный чемпион мира по серфингу Келли Слейтер опубликовал видео с выжившим Россом. Он отметил, что тому невероятно повезло. По словам Слейтера, доски часто спасают серферов от агрессии хищниц.

Ранее сообщалось, что в США серфер пережил нападение акулы и рассказал об ощущениях. По словам мужчины, он ощутил боль, «как будто попал в медвежий капкан», прежде чем увидел 25-сантиметровую рану на руке.

