Бригада ВСУ в Сумской области исчерпала свои возможности

ТАСС: Бригада ВСУ в Сумской области исчерпала свои возможности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

156-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнослужащие которой ранее прикомандировывались к штурмовым ротам, исчерпала свои возможности в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь в регион отправляют солдат 158-й отдельной механизированной бригады. «В Сумской области родственники 158-й омбр все активнее ищут своих мужей и сыновей», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ в апреле оказался поврежден храм Новый Иерусалим. Для удара Украина использовала тяжелые дроны «Баба Яга», в храме начался пожар.

Кроме того, в Курской области храм Покрова Богородицы в мае выгорел изнутри после удара украинских военных. Никто не пострадал. В епархии заявили, что ВСУ нанесли удар целенаправленно.

