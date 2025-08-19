Директора российского детского лагеря обвинили в смертельном отравлении школьницы

В Хакасии возбудили дело на директора лагеря, где девочка умерла от репеллентов

Следователи предъявили обвинение директору детского оздоровительного лагеря в Хакасии, где школьница смертельно отравилась репеллентами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Его уже задержали.

По версии следствия, директор не обеспечил круглосуточное присутствие педиатра в лагере, где отдыхала десятилетняя девочка. В результате этого ребенок, который отравился большим количеством средства от насекомых, не получил своевременной помощи и был доставлен в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Там ее спасти не смогли.

