11:44, 19 августа 2025Силовые структуры

Директора российского детского лагеря обвинили в смертельном отравлении школьницы

В Хакасии возбудили дело на директора лагеря, где девочка умерла от репеллентов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи предъявили обвинение директору детского оздоровительного лагеря в Хакасии, где школьница смертельно отравилась репеллентами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Его уже задержали.

По версии следствия, директор не обеспечил круглосуточное присутствие педиатра в лагере, где отдыхала десятилетняя девочка. В результате этого ребенок, который отравился большим количеством средства от насекомых, не получил своевременной помощи и был доставлен в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Там ее спасти не смогли.

