Двое мужчин пытались помешать террористам «Крокуса» расстреливать людей

ТАСС: Двое мужчин пытались помешать открывшим стрельбу террористам «Крокуса»

Двое невооруженных мужчин предприняли попытку помешать террористам, которые начали расстреливать зрителей подмосковного концертного зала «Крокус сити холл», однако сами были застрелены. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Очевидец заметил, как один из нападавших начал перезаряжать оружие. В этот момент на него побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, пытаясь остановить террористов, однако его застрелил второй нападавший. На помощь пострадавшему побежал второй мужчина в черной кофте, которого также расстреляли в упор, указано в документах.

Как отметил свидетель, мужчины приняли попытку оказать сопротивление, чтобы спасти людей. Сам же очевидец, допрошенный в рамках дела, сказал, что сумел спрятаться с женой под стойкой охраны.

Ранее журналисты обнародовали материалы дела, в которых было раскрыто время прибытия полиции в «Крокус» после начала теракта. Стало известно, что с момента начала атаки террористов до приезда самого первого экипажа полиции прошло шесть минут. Вскоре к месту теракта приехали еще десятки силовиков.

Трагедия в «Крокусе» стала одним из крупнейших терактов за всю историю современной России. От рук террористов и пламени пожара погибли 149 человек, еще более 300 людей получили травмы и ранения.