07:03, 19 августа 2025Силовые структуры

Двое мужчин пытались помешать террористам «Крокуса» расстреливать людей

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Двое невооруженных мужчин предприняли попытку помешать террористам, которые начали расстреливать зрителей подмосковного концертного зала «Крокус сити холл», однако сами были застрелены. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Очевидец заметил, как один из нападавших начал перезаряжать оружие. В этот момент на него побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, пытаясь остановить террористов, однако его застрелил второй нападавший. На помощь пострадавшему побежал второй мужчина в черной кофте, которого также расстреляли в упор, указано в документах.

Как отметил свидетель, мужчины приняли попытку оказать сопротивление, чтобы спасти людей. Сам же очевидец, допрошенный в рамках дела, сказал, что сумел спрятаться с женой под стойкой охраны.

Ранее журналисты обнародовали материалы дела, в которых было раскрыто время прибытия полиции в «Крокус» после начала теракта. Стало известно, что с момента начала атаки террористов до приезда самого первого экипажа полиции прошло шесть минут. Вскоре к месту теракта приехали еще десятки силовиков.

Трагедия в «Крокусе» стала одним из крупнейших терактов за всю историю современной России. От рук террористов и пламени пожара погибли 149 человек, еще более 300 людей получили травмы и ранения.

