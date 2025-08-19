Раскрыто время прибытия полиции в «Крокус» после начала теракта

ТАСС: Полиция прибыла в «Крокус» через шесть минут после начала теракта

Первый наряд полиции прибыл к концертному залу «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске спустя шесть минут после начала атаки террористов. Об этом говорят данные из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Уточняется, что террористы начали стрелять в посетителей возле входа в 19:59 по московскому времени. Самый первый экипаж полиции приехал в 20:05 — это был пеший наряд патрульно-постовой службы (ППС) полиции, состоящий из двух сотрудников. Через пять минут приехал наряд отдельной роты ППС (20 сотрудников), еще через пять минут — наряд ДПС.

В 20:16 прибыл еще один наряд ДПС, через две минуты на месте был первый наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии. вскоре прибыло еще несколько десятков стражей правопорядка.

Как стало известно из документов, четверо нападавших вышли через вход №14, а после скрылись, уехав на автомобиле с черной крышей. Камеры видеонаблюдения показали, что общем нападение на «Крокус» шло примерно 13-14 минут.

Ранее сообщалось, что соучастник нападения на «Крокус» просил одного из своих товарищей купить ему билет в Турцию, поскольку боялся быть задержанным в Дагестане.

Теракт в концертном зале Подмосковья стал одним из крупнейших в отечественной современной истории. Нападение произошло 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник», которая должна была выступить с полноценной сольной программой. Погибли 149 человек, еще более 300 людей получили травмы и ранения.

