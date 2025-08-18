Соучастник нападения на «Крокус» пытался улететь в Турцию

РИА: Соучастник нападения на «Крокус» просил знакомого купить ему билет в Турцию

Соучастник террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», боялся быть задержанным в Дагестане и просил знакомого купить ему билет до Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о Зубайдулло Исмоилове. Он узнал, что в Дагестане введена контртеррористическая операция, связался с приятелем и попросил его купить билет на самолет. Был ли билет для него приобретен, не уточняется.

Сотрудники силовых структур задержали Зубайдулло Исмоилова в дагестанской мечети. Там он пытался спрятаться.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став одним из крупнейших в современной истории России. Жертвами трагедии стали 149 человек, еще более 300 человек пострадали.

