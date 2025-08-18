Соучастник напавших на «Крокус» террористов перед задержанием спрятался в мечети

РИА Новости: Соучастник напавших на «Крокус» террористов прятался в мечети

Соучастник напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Зубайдулло Исмоилов перед задержанием прятался в мечети в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится, что он увидел по телевизору информацию о том, что в республике началась контртеррористическая операция, после чего испугался и спрятался в мечети, но позже его там и задержали.

Ранее РИА Новости сообщило, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» неоднократно меняли места проживания в целях конспирации. С февраля по март 2024 года фигуранты заселялись в разные гостиницы на территории московского региона. Аналогичным образом действовали их подельники в Махачкале и Каспийске.