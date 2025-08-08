Силовые структуры
04:37, 8 августа 2025Силовые структуры

Стало известно о методах конспирации исполнителей теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в «Крокусе» меняли места проживания для конспирации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» неоднократно меняли места проживания в целях конспирации. Об этом стало известно РИА Новости из материалов дела.

Отмечается, что в период с февраля по март 2024 года фигуранты заселялись в разные гостиницы на территории московского региона, регулярно меняя место жительства. Аналогичным образом действовали их подельники в Махачкале и Каспийске.

Ранее сообщалось, что члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), которые отвечали за поставку оружия участникам нападения на «Крокус сити холл», имели на вооружении боевые гранаты для совершения другого преступления террористической направленности.

    Все новости