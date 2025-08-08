Соучастники нападения на «Крокус» готовили новое преступление

ТАСС: У соучастников нападения в «Крокусе» были гранаты для другого теракта

Члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), отвечающие за поставку оружия участникам нападения на «Крокус сити холл», имели боевые гранаты для совершения другого теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что трое фигурантов в период с 24 по 31 марта 2024 года приобрели у неустановленных лиц унифицированный запал ручной гранаты и гранату РГД-5 с обозначениями на корпусе «59-79Т».

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» использовали сленг и псевдонимы в общении. Помимо этого в материалах дела сказано, что зачастую они не знали настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Четыре человека ворвались на площадку перед началом концерта рок-группы «Пикник», открыв огонь по людям. Жертвами трагедии стали 147 человек, пострадали еще более 300 человек.