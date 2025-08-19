Каллас заявила о намерении Евросоюза тренировать ВСУ

Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

Европейский союз (ЕС) не доверяет договоренностям с Россией и будет тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также продолжать вводить санкции против Москвы. Об этом написала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в социальной сети X.

«ЕС будет содействовать гарантиям безопасности, в частности, путем обучения украинских солдат и укрепления вооруженных сил и оборонной промышленности Украины», — говорится в публикации.

Глава евродипломатии отметила, что Брюссель «не верит», что российская сторона выполнит свои обязательства и обещания. В связи с этим, добавила она, гарантии безопасности должны быть прочными.

Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста заявила, что Европейский союз продолжит вводить санкции против России, пока конфликт на Украине не завершится.