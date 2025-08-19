В ЕС назвали условие отказа от новых санкций против России

ЕК: ЕС продолжит вводить санкции против России, пока конфликт не завершится

Европейский союз (ЕС) продолжит вводить санкции против России, пока конфликт на Украине не завершится. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста, передает ТАСС.

«Евросоюз будет продолжать вводить санкции против России, пока она просто не прекратит боевые действия против Украины», — заявила глава пресс-службы ЕК.

Таким образом Подеста ответила на вопрос о продуктивности введения 19-го пакета санкций против России на фоне усилий по дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС начали обсуждать возможное смягчение санкций против России в ответ на прекращение огня на Украине.