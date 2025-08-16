Мир
14:34, 16 августа 2025Мир

В ЕС задумались о смягчении санкций против России

Telegraph: ЕС обсуждает смягчение санкций против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать возможное смягчение санкций против России в ответ на прекращение огня на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные европейские дипломаты обсуждают, что Брюссель мог бы предложить в ответ. Европе еще предстоит решить, каким сроком они обусловят свое предложение смягчить санкционное давление на Россию в обмен на перемирие», — передает издание.

Также собеседники газеты уточнили, что главным условием должна стать готовность России согласиться на прекращение огня на Украине в «определенный срок», который не уточняется.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что послы стран ЕС собрались на экстренное заседание по итогам встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

Также, по данным журнала Poitico, послам предложили встретиться в «ограниченном формате», без помощников и телефонов, чтобы снизить риск возможной утечки информации.

