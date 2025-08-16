Послы ЕС собрались на экстренную встречу после саммита на Аляске

ТАСС: Послы ЕС собрались на экстренное заседание по итогам встречи на Аляске

Послы стран Европейского союза (ЕС) собрались на экстренное заседание по итогам встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Экстренное заседание [Комитета постоянных представителей ЕС] "Корепера" началось в субботу утром для обсуждения дальнейших шагов по Украине», — заявил собеседник агентства.

По данным источника, европейские государства намерены «согласовать позиции и, возможно, сделать собственное заявление» относительно переговоров России и США.

Ранее источник агентства сообщил, что европейские лидеры провели бессонную ночь в ожидании звонка президента США после саммита с Путиным на Аляске.