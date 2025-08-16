Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании итогов саммита на Аляске

ТАСС: Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании звонка Трампа после саммита

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) провели бессонную ночь в ожидании звонка президента США Дональда Трампа после саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.

«В Брюсселе, да и в национальных столицах, сегодня мало кто спал в ожидании итогов саммита в Анкоридже и последующего звонка президента Трампа, в ходе которого он, безусловно, сообщил больше, чем на своей пресс-конференции», — рассказал собеседник агентства.

Телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами состоялся 16 августа после завершения саммита на Аляске.

Ранее Зеленский сообщил, что Трамп проинформировал его о своей встрече с Путиным и раскрыл содержание переговоров. Украинский лидер также поддержал предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием президента России.