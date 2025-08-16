Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел продолжительный телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Затем он созвонился с лидерами стран НАТО, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп беседовал с Зеленским во время перелета из Анкориджа назад в Вашингтон.

Уточняется, что по прибытии на военную базу Эндрюс американский лидер не покинул воздушное судно, а продолжил говорить по телефону.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что саммит на Аляске стал примером конструктивного взаимодействия держав и знаковым этапом для построения новой архитектуры глобальной безопасности.

