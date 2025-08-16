Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 16 августа 2025Мир

Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским после встречи с Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел продолжительный телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Затем он созвонился с лидерами стран НАТО, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп беседовал с Зеленским во время перелета из Анкориджа назад в Вашингтон.

Уточняется, что по прибытии на военную базу Эндрюс американский лидер не покинул воздушное судно, а продолжил говорить по телефону.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что саммит на Аляске стал примером конструктивного взаимодействия держав и знаковым этапом для построения новой архитектуры глобальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому

    В России назвали важные результаты встречи Путина и Трампа

    Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил финансирование с Украины

    На Западе заявили о победе России после саммита на Аляске

    В США предупредили о санкциях в случае отказа Путина встретиться с Зеленским

    Додон оценил саммит глав России и США

    Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

    Путин по пути с Аляски посетил российский регион

    Стало известно о массовой гибели украинских штурмовиков ради видео о взятии села

    Военкор прокомментировал встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости