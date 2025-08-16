В Госдуме оценили итоги «исторического саммита» Путина и Трампа на Аляске

Белик: Саммит Путина и Трампа стал моделью конструктивного взаимодействия держав

«Исторический саммит» на Аляске, прошедший 15 августа между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, стал примером конструктивного взаимодействия держав и знаковым этапом для построения новой архитектуры глобальной безопасности. Такое мнение в беседе с RT выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Вашингтон перестал быть центром однополярного мира, теперь на смену приходит многополярность. Геополитические реалии складываются таким образом, что Россия представляет собой альтернативный центр силы и принятия решений, с которым нужно считаться.

Все эти процессы в политической плоскости, запущенные на фоне саммита, происходят независимо от мнения отдельных представителей Запада, которые, по словам парламентария, бьются «в антироссийской истерике».

Между Москвой и Вашингтоном достигнуто частичное понимание, однако стоит учитывать возникшую за все последние годы пропасть в отношениях РФ и США, поэтому исходный результат пятничной встречи Путина и Трампа является важным, отметил Белик.

Российско-американский саммит с участием высших лиц государств прошел 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. В рамках приветственной церемонии на красной ковровой дорожке Трамп встретил Путина, лидеры пожали друг другу руки, сфотографировались для прессы и уехали на базу Элмендорф-Ричардсон.

Встреча состоялась в формате «три на три». Главы государств вместе с членами своих делегаций вели переговоры практически три часа: основной стала тема урегулирования кризиса на Украине.

По итогам саммита президенты вышли к журналистам, чтобы дать оценку прошедшей встрече. Путин в очередной раз напомнил о необходимости устранить первопричины украинского конфликта.