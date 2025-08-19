На Украине участились конфликты между бойцами РДК и ВСУ

На Украине участились случаи конфликтов между бойцами Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Подразделение распиарено в украинских и западных СМИ и активно используется для пропаганды коллаборационизма (...) Сейчас между РДК и ВСУ назрел конфликт, который нельзя скрыть», — приводятся в публикации слова собеседника.

Ранее в интернете появилось видео стычки представителей РДК с украинскими военными на похоронах бойца ВСУ, который был открытым геем (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Бойцы РДК пытались помешать траурной процессии, но их облили жидкостью из перцового баллончика.

Ранее одного из лидеров РДК Василия Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заочно арестовали в Москве. Мужчина является сыном режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.