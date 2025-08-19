Нейросеть определила округа Москвы с подешевевшим жильем

SRG: Среди округов Москвы вторичка сильнее всего подешевела в Троицком

Среди округов Москвы стоимость жилья на вторичном рынке в июле сильнее всего снизилась в Троицком (ТАО) — на 1,59 процента, до 197,8 тысячи рублей за квадратный метр. Соответствующий подсчет со ссылкой на данные, предоставленные консалтинговой компанией SRG, подготовили в РБК.

Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала, как менялась средняя стоимость «квадрата» в 12 округах Москвы. В результате выяснилось, что во втором месяце лета цены на жилье снизились в пяти округах столицы, а в семи остальных повысились.

Второе место в списке наиболее подешевевших локаций занял Зеленоградский округ с отрицательной динамикой 1,16 процента за месяц. Квадратный метр в готовых квартирах там стал стоить 248,9 тысячи рублей. Замкнул тройку Юго-Восточный округ города (ЮВАО), где «квадрат» потерял в цене 1,15 процента, до отметки в 303,4 тысячи рублей. Помимо этого, стоимость вторички, согласно вычислениям нейросети, снизилась в Новомосковском (на 0,67 процента, до 268,9 тысячи рублей) и Юго-Западном (на 0,25 процента, до 350,9 тысячи рублей) округах.

Ранее в этот же день стало известно, что практически половину жилья в Москве продают со скидками.

