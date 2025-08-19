Экономика
15:27, 19 августа 2025Экономика

На жилье в Москве начали делать скидки

РИА Новости: Почти половину жилья в Москве продают со скидками
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Почти половина продаж жилья в Москве проходит со скидками, за год доля таких сделок значительно выросла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным агентства «Этажи Прайм», в июле-августе 2024 года доля сделок со скидками составила 25 процентов от общего числа заключенных договоров, а в аналогичный период 2025 года — 46 процентов. Такая динамика связана с падением спроса на жилье, высокой ключевой ставкой и ростом объема предложения.

На первичном рынке со скидками продаются около 15-16 процентов лотов, на вторичном — 28-29 процентов. Чаще всего дисконт делают на объекты комфорт-класса (60 процентов), в экономе на такое предложение приходятся 25 процентов, в бизнесе — 12 процентов, в элитном сегменте — два-три процента.

По подсчетам агентства «Метрум», средний размер скидки на «первичку» в июле составил семь процентов против трех процентов в прошлом году. В массовом сегменте дисконт достигал 10 процентов, в бизнес-классе — восьми процентов, а в премиуме — трех процентов. Средний размер скидки на «вторичку», по разным данным, составляет от 5 до 10 процентов.

Сделка со значительным снижением цены может включать ряд дополнительных условий от застройщика. К примеру, дисконт может распространяться только на квартиры с мебелью, многокомнатные квартиры или даваться только при покупке машино-места или кладовой.

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки на строительство жилья в России сократилась почти в пять раз.

    Все новости