Отдыхающий в Сочи мужчина отправился плавать, захлебнулся и не выжил

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Бездыханного мужчину вытащили из воды на курорте Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, в понедельник, 18 августа, отдыхающий на пляже в Сочи мужчина отправился плавать, но во время купания почувствовал себя плохо. Турист захлебнулся и начал тонуть. Пострадавшего вытащили очевидцы, которые начали проводить реанимационные мероприятия.

Однако прибывшие на место происшествия медики констатировали, что путешественник не выжил. На данный момент причины инцидента расследуют правоохранительные органы.

Ранее на видео попало ДТП с джипом, который перевозил туристов, отдыхающих в Сочи. Во время поездки по бездорожью водитель УАЗ не справился с управлением, и машина перевернулась. Пострадали семь человек, из которых двое не выжили.

