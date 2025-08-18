Два туриста отправились кататься с группой на джипе в курортном городе России и не выжили

Прокуратура: Во время поездки на джипе в Сочи пострадали семь туристов

Группа туристов пострадала во время джиппинга в курортном городе России. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным источника, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в районе села Солох-аул 17 августа. Туристы отправились кататься по бездорожью в Лазаревском районе Сочи. Однако во время поездки водитель джипа не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, после чего УАЗ опрокинулся на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе 35-летний водитель.

По сообщению полиции, прибывшие на место происшествия медики констатировали, что два туриста не выжили: 24-летний мужчина и 16-летний подросток. «По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, следственным отделом СУ СК России по Лазаревскому району города Сочи возбуждено уголовное дело. Прокуратурой организована проверка», — сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в тот же день в районе села Красная Воля произошло опрокидывание экскурсионного автомобиля УАЗ, который перевозил путешественников. В результате аварии пострадали шесть человек, их госпитализировали.

Ранее на видео попала путешественница, которую вытащили из моря в Сочи. Женщина не дышала. Очевидцы попытались реанимировать туристку.

