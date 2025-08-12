Путешествия
Бездыханную туристку вытащили из воды на пляже российского курорта

Туристка не выжила во время купания на пляже в Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхающая на российском курорте туристка отправилась поплавать в море и погибла. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, утром 12 августа на пляже в поселке Лоо, расположенном в Сочи, россияне вытащили из воды бездыханную женщину. Очевидцы попытались ее реанимировать, но не смогли.

На опубликованных в сети кадрах тело женщины накрыли белой простыней. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть туристки до приезда бригады скорой помощи. На данный момент устанавливается личность женщины. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее в сети появилось видео бегства россиян с пляжа в Сочи. Отдыхающих массово эвакуировали из прибрежной зоны из-за атаки беспилотников.

