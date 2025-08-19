Россиян призвали удобрять почву на грядках одной вещью

Агроном Ганичкина рекомендовала удобрять почву сидератами

В настоящее время заканчивается сезон некоторых овощных культур и приходит время удобрять освободившуюся почву с помощью сидератов — растений, которые выращивают специально для улучшения грунта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина.

Она пояснила, что после уборки урожая, например, огурцов, с участка удаляют ботву, перекапывают почву, вносят минеральные удобрения и сеют семена сидератов сплошным методом. Посеянные растения укрывают нетканым материалом и оставляют до первых заморозков, затем почву перекапывают особым способом.

По словам Ганичкиной, важно, чтобы все зеленые части сидератов оказались в земле — это помогает образовываться естественному перегною, который обогащает почву минералами, азотом и удерживает влагу. Сидераты растут около 40-45 дней, поэтому их нужно посеять до конца сентября, чтобы они успели окрепнуть.

Лучшие виды сидератов — горчица, овес, ячмень и вика. После их выращивания на участке можно сажать любые овощи, так как почва считается хорошо подготовленной к новому сезону урожая.

Ранее дачникам посоветовали не удобрять грядки азотом в августе.