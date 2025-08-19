Россияне устремятся в пять городов на длинных ноябрьских выходных

RT: Россияне устремятся в Москву и Адлер на длинных ноябрьских выходных

Российские путешественники устремятся в пять городов страны на длинных ноябрьских выходных с 1-го по 4-е число. Такие данные приводит RT со ссылкой на OneTwoTrip.

Так, лидируют среди популярных направлений Санкт-Петербург и Москва, а замыкают топ-5 Адлер, Сочи и Калининград. Кроме того, соотечественники интересуются Мурманском, Волгоградом, Сургутом, Псковом и Нижним Новгородом.

В среднем одна ночь в популярных у россиян городах обойдется около восьми тысяч рублей. Чаще всего путешественники предпочитают отели категории «четыре звезды».

Ранее сообщалось, что больше половины россиян массово устремились в три города за границей в бархатный сезон. Чаще всего путешественники выбирают гостиницы Турции (16 процентов поисковых запросов) и Таиланда (3,5 процента).