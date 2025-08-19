Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

В Челябинске 12-летний мальчик зацепился за гвоздь, перелезая через забор, и порвал трахею. Об этом сообщил региональный портал 74.ru.

По данным российского издания, школьник пытался преодолеть препятствие и случайно зацепился за гвоздь. Несовершеннолетнего экстренно доставили в медицинское учреждение.

Врачи рассказали, что ребенок руками зажимал горло, а когда их убрал, стало видно, что из раны буквально свистит воздух.

Бронхоскопия подтвердила разрыв передней стенки трахеи, после чего хирурги забрали мальчика в операционную, ушили и герметизировали рану. Юного пациента уже выписали домой.

