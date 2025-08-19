Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 19 августа 2025Россия

Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

В Челябинске мальчик зацепился за гвоздь, перелезая через забор, и порвал трахею
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинске 12-летний мальчик зацепился за гвоздь, перелезая через забор, и порвал трахею. Об этом сообщил региональный портал 74.ru.

По данным российского издания, школьник пытался преодолеть препятствие и случайно зацепился за гвоздь. Несовершеннолетнего экстренно доставили в медицинское учреждение.

Врачи рассказали, что ребенок руками зажимал горло, а когда их убрал, стало видно, что из раны буквально свистит воздух.

Бронхоскопия подтвердила разрыв передней стенки трахеи, после чего хирурги забрали мальчика в операционную, ушили и герметизировали рану. Юного пациента уже выписали домой.

До этого стало известно, что под Гатчиной в Ленинградской области восьмилетний школьник упал с гамака и попал в реанимацию. Медики диагностировали у него перелом теменной кости, сотрясение мозга.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Появились подробности об избиении члена «Русской общины» толпой мигрантов под Москвой

    Боец СВО записал видео с просьбой защитить его мать

    Одна страна назначила нового посла в России

    В России из школьной программы исключили один предмет

    Выступившего перед Лазаревой и Смольяниновым Шевчука потребовали признать иноагентом

    Названы самые привлекательные для россиян автомобили

    Дети массово отравились в российском лагере

    Силовики предотвратили теракт в московском вузе на 1 сентября

    Губернатор рассказал подробности об ударе ВСУ по храму в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости