Самолет с отвалившимся во время полета колесом приготовился к посадке в России

Shot: Самолет Diamond DA42 лишился колеса во время полета в Ульяновской области

Самолет с отвалившимся колесом кружит над поселком в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, учебный борт Diamond DA42 лишился колеса во время тренировочного полета в Ульяновской области. На борту легкомоторного судна находятся курсант Ульяновского училища гражданской авиации и инструктор.

На данный момент воздушное судно приготовилось к посадке и сбрасывает топливо в районе поселка Красный гуляй.

Ранее легкомоторный самолет, осуществляющий тренировочный полет, был вынужден совершить аварийную посадку. Воздушное судно пролетело над головами гольфистов и потерпело крушение на поле для гольфа.