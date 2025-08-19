Самолет с отвалившимся во время полета колесом приготовился к посадке в России

Самолет с отвалившимся колесом кружит над поселком в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, учебный борт Diamond DA42 лишился колеса во время тренировочного полета в Ульяновской области. На борту легкомоторного судна находятся курсант Ульяновского училища гражданской авиации и инструктор.
На данный момент воздушное судно приготовилось к посадке и сбрасывает топливо в районе поселка Красный гуляй.
Ранее легкомоторный самолет, осуществляющий тренировочный полет, был вынужден совершить аварийную посадку. Воздушное судно пролетело над головами гольфистов и потерпело крушение на поле для гольфа.