12:50, 19 августа 2025Культура

Щербаков объяснил отъезд из больницы фразой «все равно бы вышвырнули»

Актер Борис Щербаков объяснил отъезд из больницы тем, что его могли вышвырнуть
Ольга Коровина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народный артист России Борис Щербаков прокомментировал сообщения о его отъезде из больницы после операции на тазобедренном суставе. Его цитирует 360.ru.

«Вы понимаете, они бы все равно меня вышвырнули. Они же сейчас не задерживают пациентов-то», — пояснил Щербаков.

Актер добавил, что после операции медики просто следят за его состоянием и больше «ничего не делают». Он подчеркнул, что для этого не обязательно находиться в больнице.

Ранее стало известно, что Щербаков уехал домой спустя неделю после операции по замене тазобедренного сустава, которая была проведена во вторник, 12 августа. По данным Mash, для восстановления подвижности актеру потребуется не менее месяца. На данный момент он передвигается на костылях.

