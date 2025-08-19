Борис Щербаков уехал из больницы после сложной операции

Mash: Актер Борис Щербаков отказался от лечения в стационаре после операции

Народный артист России Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции на тазобедренном суставе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что актер уехал домой спустя неделю после операции по замене тазобедренного сустава, которая была проведена во вторник, 12 августа. По данным Mash, для восстановления подвижности Щербакову потребуется не менее месяца. На данный момент он передвигается на костылях.

11 августа стало известно, что Щербакова госпитализировали после падения. 75-летний актер оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал.