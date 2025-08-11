Культура
19:28, 11 августа 2025Культура

Бориса Щербакова срочно госпитализировали

Актера Бориса Щербакова доставили в больницу с ушибом после неудачного падения
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Актера Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у 75-летнего народного артиста Российской Федерации диагностирован ушиб бедра. Сообщается, что Борис Васильевич оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал. Сам он рассказал журналистам, что пока чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое выздоровление.

В январе 2025 года стало известно, что артист Борис Щербаков сыграл свой первый спектакль после выписки из больницы. Тогда Щербаков был экстренно госпитализирован после того, как потерял сознание.

