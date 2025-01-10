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12:00, 10 января 2025Культура

Щербаков вернулся на сцену после тяжелой травмы

Жена актера Щербакова Татьяна заявила, что артист вернулся на сцену после травмы
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народный артист России Борис Щербаков сыграл свой первый спектакль после выписки из больницы. Об этом порталу kp.ru сообщила супруга актера Татьяна Бронзова.

Как рассказала жена Щербакова, он вышел на сцену 9 января, приняв участие в постановке театра в Санкт-Петербурге. Также, по ее словам, артист готовится к съемкам в одном из крупных проектов. Она поблагодарила за помощь медиков и поклонников, поддерживавших любимого актера в сложный период.

«Ему ставили спицы в скулу, все срослось. После операции был синяк, припухлость, но все уже прошло. Новогодние [праздники] он провел дома, с семьей, восстанавливался. В первый рабочий день уехал в Питер играть в спектакле», — поделилась женщина.

Щербаков был экстренно госпитализирован после того, как потерял сознание. У него было выявлено сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета, а также ушибы и отеки мягких тканей.

Ранее стало известно, что получившего серьезные травмы актера Щербакова выписали из больницы.

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