20:15, 19 августа 2025

В администрации Трампа подтвердили желание получить долю в Intel

Латник: Белый дом обсуждает получение неголосующей доли в Intel
Дмитрий Воронин

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава Минторга США Говард Латник подтвердил сообщения о том, что Белый дом обсуждает с Intel вопрос о получении доли в компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом в администрации Дональда Трампа в целом подтвердили данные СМИ о ее намерениях в отношении этого переживающего непростые времена производителя микрочипов.

В интервью CNBC министр объяснил, что власти США могут стать крупнейшим акционером Intel, не участвуя при этом в голосованиях акционеров или управлении операциями компании. В неголосующие акции, по его словам, планируется конвертировать гранты, выделение которых было одобрено в годы президентства Джо Байдена.

Суммарно речь шла о примерно 10,9 миллиарда долларов. «Почему мы отдаем такие деньги компании, стоимость которой составляет 100 миллиардов долларов? Что это дает американским налогоплательщикам?» — задался вопросом Латник.

Акции Intel отреагировали на такие новости ростом, поднимаясь в ходе торгов во вторник на 7,1 процента. К моменту написания материала они дорожали на 6,8 процента, до 25,27 доллара за штуку.

