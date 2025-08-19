Мир
В Британии рассказали о последнем шансе Трампа для Зеленского

Telegraph: Принятие условий Трампа будет последним шансом для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Только принятие президентом Украины Владимиром Зеленским условий американского лидера Дональда Трампа способно спасти Киев от катастрофы. О последнем шансе Зеленского рассказала британская газета The Telegraph.

«Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического поражения. [Иначе] это почти наверняка приведет к окончательной капитуляции», — указано в материале.

Отмечается, что отказ от условий Трампа приведет к продолжению боевых действий, что не сулит Украине никаких поводов для оптимизма.

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании кризиса на Украине нет сложных вопросов. «Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные», — сказал он.

