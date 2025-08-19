Интернет и СМИ
14:29, 19 августа 2025Интернет и СМИ

В России призвали проверять на иностранное влияние критикующих мессенджер Max

Депутат Боярский: Критикующих Max могут проверять на иностранное влияние
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал проверять тех, кто неоправданно критикует отечественный мессенджер Max, на иностранное влияние. Об этом он высказался в беседе с изданием «Абзац».

«Безусловно, проверять [на иностранное влияние тех, кто критикует Max,] нужно. Не исключаю возможности, что те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать», — порассуждал депутат.

Боярский добавил, что критические замечания в отношении российской платформы озвучивают не только обычные пользователи, но и блогеры с большой аудиторией в социальных сетях. При этом депутат подчеркнул, что не замечает большой волны негатива. Он отметил, что в мессенджере регулярно появляются новые функции и обновления.

Ранее стали известны сроки презентации Max. Сообщалось, что она запланирована на начало осени.

