В России собака насмерть растерзала своего хозяина

В Иркутской области собака насмерть растерзала своего хозяина
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поселке Тельма Иркутской области собака насмерть растерзала своего хозяина. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Собака напала на иркутянина во дворе частного дома в тот момент, когда ее 64-летний хозяин наполнял миску питьевой водой. Спасти мужчину пытались родственники, которые жили вместе с ним в частном доме.

«Свидетелями происшествия стали мать и брат потерпевшего, которым удалось отогнать собаку. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась хозяину питомца и 88-летней женщине», — сообщили в СК.

Врачи не смогли спасти хозяина собаки. После случившегося следователи начали проверку. Агрессивное животное, как утверждается, уже ликвидировали.

Ранее в Буйнакске в Дагестане бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку. Спасти женщину не удалось.

