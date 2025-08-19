Звезды «Солдатов» намекнули на продолжение сериала

Актеры сериала «Солдаты» решили снять продолжение про жизнь героев после армии

Актеры культового сериала нулевых «Солдаты» собрались вместе спустя 15 лет после завершения шоу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артисты готовят продолжение историй своих персонажей после дембеля. Сейчас над потенциальным проектом работают актеры Антон Эльдаров, игравший Гунько, Павел Галич, исполнивший роль Лаврова, Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов). Сообщается, что команда уже нашла автора, который готовит пьесу по мотивам знакомой всем истории.

Артисты вышли на продюсеров, которые одобрили идею продолжения сериала с теми же героями, про их жизнь на «гражданке». На данный момент для проекта ищут сценариста.

