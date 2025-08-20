Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 20 августа 2025Ценности

59-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа в сауне

59-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа в сауне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя манекенщица запечатлела себя во время похода в сауну. Она предстала перед камерой на фоне деревянной стены в белой панаме с флагом США. Также знаменитость прикрыла тело синим полотенцем и надела миниатюрные серьги-кольца и цепочку с крупными звеньями.

При этом Кроуфорд позировала без декоративной косметики на лице, демонстрируя естественную внешность. «Сауна и хорошая книга — идеальное утро», — указала она в подписи.

Ранее в августе 64-летняя американская актриса и писательница Джулианна Мур опубликовала селфи без макияжа и вызвала споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости