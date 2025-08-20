59-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа в сауне

59-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа в сауне

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя манекенщица запечатлела себя во время похода в сауну. Она предстала перед камерой на фоне деревянной стены в белой панаме с флагом США. Также знаменитость прикрыла тело синим полотенцем и надела миниатюрные серьги-кольца и цепочку с крупными звеньями.

При этом Кроуфорд позировала без декоративной косметики на лице, демонстрируя естественную внешность. «Сауна и хорошая книга — идеальное утро», — указала она в подписи.

