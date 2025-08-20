Забота о себе
Забота о себе

Любителям экспериментов в постели назвали скрытые риски одной жаркой эротической фантазии

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Mironov / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Трейси Кокс предупредила об опасности желания воплотить в жизнь фантазию о сексе втроем. Ее мнение приводит Daily Mail.

Кокс рассказала, что согласно исследованиям, 58 процентов мужчин мечтают пригласить в постель другую женщину. Однако и среди женщин такая фантазия довольно популярна, утверждает Кокс. По ее словам, примерно треть задумывались о сексе с партнером и другой женщиной.

Сексолог предупредила, что такие мысли заманчивы в воображении, но на практике могут разочаровать. Она призвала не соглашаться на подобные эксперименты в постели только ради одобрения партнера, так как это может стать тяжелым испытанием, поскольку в процессе неминуемо возникнут ревность и ощущение уязвимости.

Чтобы минимизировать риски, она посоветовала заранее установить как можно больше правил, обговорить все условия и выбрать подходящего кандидата для секса втроем. «Неподходящий партнер может за считанные секунды превратить ваши отношения из горячих в ужасные. Он должен быть уверен в себе, но при этом уважать ваши отношения и четко понимать, что это всего лишь развлечение, а не начало чего-то серьезного», — дала совет Кокс.

Ранее сексолог и семейный психолог Екатерина Матвеева раскрыла секрет искусных любовников. По ее мнению, качество сексуального опыта определяется умением слушать, чувствовать, общаться и быть внимательным к конкретному партнеру.

