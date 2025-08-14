Забота о себе
07:01, 14 августа 2025Забота о себе

Раскрыт главный секрет искусных любовников

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: standret / Freepik

Сексолог и семейный психолог Екатерина Матвеева раскрыла секрет по-настоящему искусных любовников. Ее слова цитирует NEWS.ru.

Матвеева обратила внимание на то, что качество сексуального опыта определяется не количеством любовных связей в прошлом, а умением слушать, чувствовать, общаться и быть внимательным к конкретному партнеру.

Она настаивает, что искусный любовник открыт к обратной связи, умеет откликаться на потребности избранницы здесь и сейчас и при этом необязательно может похвастать длинным списком половых партнеров. «Опыт с одним партнером, основанный на глубоком взаимопонимании и экспериментировании, часто бывает гораздо насыщеннее, чем поверхностные связи со многими», — уточнила психолог.

Ранее сексолог Фотиния Ефремова раскрыла оптимальную частоту сексуальных контактов в отношениях. Она заявила, что у людей со слабым типом половой конституции сексуальная жизнь может быть раз в неделю, а ближе к 40 годам — раз в две недели.

