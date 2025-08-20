Путешествия
Мужчина загадочно исчез на отдыхе в Европе и был найден бездыханным у рыболовного порта

Daily Mail: Ирландец исчез в Португалии и был найден бездыханным у порта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jan Wehnert / Shutterstock / Fotodom  

Ирландский турист загадочно исчез на отдыхе в Европе и был найден бездыханным у рыболовного порта. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что семья Марка Кили из графства Донегол потеряла с ним связь, когда он находился в Португалии. Его телефон и кошелек нашли на скамейке в приморском городе Албуфейра. В последний раз мужчину видели утром 16 августа. А вскоре полиция нашла его без признаков жизни.

Не уточняется, что именно случилось с ирландцем. Семью туриста уже оповестили о его кончине.

Ранее путешественник отправился в поход по горам в России и загадочно исчез. На перевал Орой на Алтае самостоятельно отправились трое туристов, которые не зарегистрировались перед восхождением.

