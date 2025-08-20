Силовые структуры
09:37, 20 августа 2025Силовые структуры

На российском хлебокомбинате отравили 85 школьников

На Камчатке будут судить сотрудников хлебокомбината, отравивших 85 школьников
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Камчатке суд рассмотрит дело против сотрудников компании, отравивших в школьной столовой 85 учеников и двух педагогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о Петропавловском хлебокомбинате, уточняет ТАСС.

По данным ведомства, в августе 2024 года хлебокомбинат заключил контракт на поставку продукции в школу города Елизово. С 7 по 10 октября ученики и учителя съели блины, содержащие бактерии, и отравились. Выяснилось, что на хлебокомбинате не следили за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Дело по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ передано в суд. Отмечается, что предприятие уже устранило все нарушения, чтобы возобновить производство.

Ранее в Татарстане 15 полицейских отравились после ужина в столовой.

    Все новости