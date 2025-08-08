Силовые структуры
12:33, 8 августа 2025
Силовые структуры

Еда в российской столовой вызвала рвоту у полицейских

В Татарстане 15 полицейских отравились после ужина в столовой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане 15 полицейских отравились после ужина в столовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники проходили курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации в казанском вузе МВД. 6 августа они поужинали в столовой института. После этого у полицейских начались проблемы с желудком — тошнота, рвота и боли в животе.

12 человек экстренно госпитализированы, в том числе средний начальствующий состав. Следователи возбудили дело по факту нарушения санитарных норм.

Ранее, 7 августа, стало известно, что после массового отравления детей в лагере — оздоровительно-культурном комплексе, расположенном в поселке Лазурный под Челябинском, возбуждено уголовное дело.

