Массовое отравление детей в российском лагере вызвало реакцию СК

СК возбудил дело после массового отравления детей в лагере под Челябинском

После массового отравления детей в лагере — оздоровительно-культурном комплексе, расположенном в поселке Лазурном под Челябинском, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования у руководителя регионального отделения СК после того, как у нескольких воспитанников выявили признаки отравления острой кишечной инфекцией.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в лагере «Черемушки», который находится на озере Сугояк. Всего 22 ребенка пожаловались на плохое самочувствие, в том числе тошноту, диарею, боли в животе. Одного из заболевших госпитализировали.