Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:22, 7 августа 2025Путешествия

Отдых в детском лагере закончился для российских детей вспышкой инфекции

Shot: Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Челябинской области
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: «Молодежный комплекс «Черемушки» / VK

Отдых в детском лагере в Челябинской области закончился для десятков детей вспышкой кишечной инфекции. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что лагерь «Черемушки» находится на озере Сугояк. Всего 22 ребенка пожаловались на плохое самочувствие, в том числе тошноту, диарею, боли в животе. Одного из заболевших госпитализировали.

Специалисты провели осмотр в пищеблоке и нашли нарушения санитарных норм. Смену в лагере, обошедшуюся в 30 тысяч рублей с человека, завершили досрочно. Прокуратура начала проверку.

Ранее 10-летняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере «Багульник» в Абазе. Ее доставили с тошнотой и высокой температурой в местную больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил готовность Путина начать мирные переговоры

    Одна из самых богатых стран Европы столкнулась с ужасным сценарием

    Россиянина обвинили в терроризме из-за комментариев

    Отдых в детском лагере закончился для российских детей вспышкой инфекции

    В Европе понадеялись на мир после встречи Путина и Трампа

    Армия России начала использовать «Пенициллин» для прослушки за ВСУ

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    «Миссис Моржиха» отметит столетний юбилей заплывом

    Владелицу модного бренда нашли на яхте без признаков жизни

    Российский суд вынес приговор Исусу Христу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости