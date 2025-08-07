Отдых в детском лагере закончился для российских детей вспышкой инфекции

Shot: Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Челябинской области

Отдых в детском лагере в Челябинской области закончился для десятков детей вспышкой кишечной инфекции. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что лагерь «Черемушки» находится на озере Сугояк. Всего 22 ребенка пожаловались на плохое самочувствие, в том числе тошноту, диарею, боли в животе. Одного из заболевших госпитализировали.

Специалисты провели осмотр в пищеблоке и нашли нарушения санитарных норм. Смену в лагере, обошедшуюся в 30 тысяч рублей с человека, завершили досрочно. Прокуратура начала проверку.

