Почти все немецкие партии выступили против отправки войск на Украину

NTV: Почти все немецкие партии выступают против отправки бундесвера на Украину

Представители почти всех политических партий в бундестаге выступают против отправки военнослужащих бундесвера на Украину. Об этом сообщает телеканал NTV.

По имеющейся информации, против размещения немецкого военного контингента на украинской территории выступают парламентарии из правящего Христианско-демократического союза (ХДС), правой партии «Альтернатива для Германии», «Левой Партии» и «Союза Сары Вагенкнехт».

Ранее уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте заявил, что дислокация немецких войск на Украине станет огромным вызовом для бундесвера.