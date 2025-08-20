Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 20 августа 2025Мир

Почти все немецкие партии выступили против отправки войск на Украину

NTV: Почти все немецкие партии выступают против отправки бундесвера на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Представители почти всех политических партий в бундестаге выступают против отправки военнослужащих бундесвера на Украину. Об этом сообщает телеканал NTV.

По имеющейся информации, против размещения немецкого военного контингента на украинской территории выступают парламентарии из правящего Христианско-демократического союза (ХДС), правой партии «Альтернатива для Германии», «Левой Партии» и «Союза Сары Вагенкнехт».

Ранее уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте заявил, что дислокация немецких войск на Украине станет огромным вызовом для бундесвера.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на российский регион

    Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал

    Израиль начал наступление на Газу

    Психотерапевт назвала способы побороть апатию и вялость

    Наследник престола высказался по поводу обвинений в изнасилованиях в адрес сына принцессы

    59-летняя Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья

    Готовившая завтрак в студии телеведущая устроила хаос в эфире и довела коллег до истерики

    В России заметно подешевел ключевой продукт питания

    На Западе восхитились новым фрегатом ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости